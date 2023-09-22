رسميًا.. ناغلزمان مدربًا لمنتخب ألمانيا

وناغلزمان، البالغ من العمر 36 عاما، بلا عمل منذ إقالته من تدريب بايرن ميونخ في مارس الماضي، وسبق أن قاد فريقي هوفنهايم ولايبزيغ.

وخلال الفترة التي قضاها في بايرن ميونخ بين يوليو 2021 ومارس 2022، قاد ناغلزمان النادي البافاري للفوز بلقب الدوري الألماني موسم 2021/2022، كما فاز بكأس السوبر الألماني مرتين.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن ناغلزمان أدار 84 مباراة لبايرن ميونخ، فاز في 60 منها وتعادل 14 مرة وخسر 10 مرات.

وسبق أن قاد ناغلزمان لايبزيغ في 95 مباراة وهوفنهايم في 136 مباراة.