نجم ريال مدريد يفاجئ مذيعة شهيرة على الهواء (فيديو)
فاجأ أورلين تشواميني، نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني، المذيعة البريطانية كاتي أبدو بعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل فينيسيوس جونيور هدفين جاء أحدهما من ركلة جزاء قبل دقائق من صفارة النهاية ليهدي ريال مدريد الإسباني تعادلًا ثمينًا 2-2 أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب أليانز أرينا أمس الثلاثاء.
ويلتقي الفريقان إيابًا على ملعب سانتياغو برنابيو في الثامن من مايو/ أيار، على أن يلعب المتأهل أمام الفائز من بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.
وبعد المباراة ذهب تشواميني لمقابلة تلفزيونية مع قناة "cbs sports" حيث سأله المذيع في نهايتها :" مَن مقدم البرامج المفضل لك منّا؟، ليجيب :" سأقول كاتي أبدو، السيدات أولًا".
ويقدم البرنامج المقصود، كاتي أبدو، وتييري هنري، وجيمي كاراغر، وميكا ريتشاردز نجوم كرة القدم السابقين.
وأبدت كاتي أبدو وهي مقدمة برامج رياضية بريطانية شهيرة سعادتها بتعليق تشواميني.