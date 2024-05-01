نجم ريال مدريد يفاجئ مذيعة شهيرة على الهواء (فيديو)

وبعد المباراة ذهب تشواميني لمقابلة تلفزيونية مع قناة "cbs sports" حيث سأله المذيع في نهايتها :" مَن مقدم البرامج المفضل لك منّا؟، ليجيب :" سأقول كاتي أبدو، السيدات أولًا".

ويقدم البرنامج المقصود، كاتي أبدو، وتييري هنري، وجيمي كاراغر، وميكا ريتشاردز نجوم كرة القدم السابقين.

وأبدت كاتي أبدو وهي مقدمة برامج رياضية بريطانية شهيرة سعادتها بتعليق تشواميني.