إطلاق درع وكأس السوبر الإماراتي القطري.. تعرف على الأندية والمواعيد
إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر الإماراتي القطري.
أُعلن اليوم الجمعة إطلاق بطولة درع وكأس السوبر الإماراتي القطري.
وكتب حساب دوري أدنوك عبر منصة "X": "اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر الإماراتي القطري تعلن إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر الإماراتي القطري يوم 12 أبريل المقبل في الدوحة".
وأضاف: "المباراة ستقام بين الشارقة بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات، والعربي القطري بطل كأس أمير قطر".
وتابع: "تحدد يوم 13 أبريل 2024، موعدا لإقامة بطولة درع السوبر الإماراتي القطري في دبي، بين شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين والدحيل بطل دوري نجوم قطر".