إطلاق درع وكأس السوبر الإماراتي القطري.. تعرف على الأندية والمواعيد

📸| اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر الإماراتي القطري🤝 تعلن إقامة النسخة الأولى من بطولة #كأس_السوبر_الإماراتي_القطري 🏆 يوم 12 أبريل 2024 في الدوحة- قطر 🇶🇦، والتي ستقام بين الشارقة بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات، والعربي القطري بطل كأس أمير قطر

وتحدد يوم 13 أبريل 2024، موعدا… pic.twitter.com/ausesae3C4