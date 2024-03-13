هل قلل من الاتحاد؟ تصريح مثير من علي البليهي (فيديو)

أثار علي البليهي، مدافع نادي الهلال، جدلا كبيرا، بعد تصريحاته عقب مواجهة الاتحاد، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا؛ إذ رأى بعضهم ما قاله تقليلا من الأخير.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما نجح في إقصاء الاتحاد بالانتصار عليه ذهابا وإيابا بثنائية دون رد في كل مواجهة، ليصل المجموع إلى 4-0.

وقال البليهي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "المواجهات الثلاث الأخيرة ضد الاتحاد كانت سهلة بكل تأكيد، لم يكن صعبا الاتحاد أبدا، ونجحنا في العبور لبر الأمان".

وكان الهلال قد حقق الفوز على الاتحاد بنتيجة 3-1 في الجولة 22 من الدوري السعودي قبل الانتصار مرتين 2-0 في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.