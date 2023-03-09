الهلال يكشف عن تطورات إصابة لوسيانو فييتو وسالم الدوسري
تعرف على مدة غياب الثنائي
أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق، سالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو.
فييتو بحاجة إلى برنامج تأهيلي يمتد لـ3 أسابيع
كشف نادي الهلال بحسابه الرسمي عبر "تويتر" غياب سالم الدوسري غدا عن مواجهة التعاون بعد شعوره بآلام في مفصل القدم، بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفتح.
وأفاد الهلال بأن الفحوصات الطبية التي خضع لها لوسيانو فييتو أظهرت أنه بحاجة إلى برنامج تأهيلي يمتد لـ3 أسابيع، نظرا للإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم.
ويستعد نادي الهلال غدا الجمعة لمواجهة نظيره التعاون، على ملعب الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات جولة يوم العلم "الجولة الـ20" من دوري روشن السعودي.
ويحتل نادي الهلال، المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الرابع.