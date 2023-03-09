الهلال يكشف عن تطورات إصابة لوسيانو فييتو وسالم الدوسري

كشف نادي الهلال بحسابه الرسمي عبر "تويتر" غياب سالم الدوسري غدا عن مواجهة ‎التعاون بعد شعوره بآلام في مفصل القدم، بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفتح.

وأفاد الهلال بأن الفحوصات الطبية التي خضع لها لوسيانو فييتو أظهرت أنه بحاجة إلى برنامج تأهيلي يمتد لـ3 أسابيع، نظرا للإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم.