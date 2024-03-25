تونس.. بطلة العالم لرفع الأثقال مهددة بالإقصاء من الأولمبياد بسبب المنشطات

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الأحد عن إيقاف بطلة العالم في وزن 55 كليوغراما، التونسية غفران بلخير عن ممارسة أي نشاط رياضي؛ وذلك لثبوت تناولها مادة محظورة خلال كشف نتائج الاختبار الذي خضعت له في بطولة إفريقيا لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضي.

وفي انتظار أن تطعن اللاعبة والاتحاد التونسي لرفع الأثقال في القرار أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي خلال شهر أبريل المقبل، فجر خبر إيقاف غفران بلخير (22 عاما) ضجة غير مسبوقة في الأوساط الرياضية التونسية وذلك قبل أشهر قليلة من مشاركتها في الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وقالت مصادر إخبارية تونسية أن حلم بطلة العالم في وزن 55 كيلوغراما، بالتألق والفوز بميدالية أولمبية الصيف المقبل أضحى مهددا نتيجة ثبوت تعاطي مادة محظورة ستتجاوز مدة الإيقاف المستوجبة عنها 6 أشهر.

وتعد غفران بلخير المولودة في مدينة قابس في العام 2001، واحدة من الرياضيات الواعدات في تونس، إذ فازت في ديسمبر 20021 بذهبية بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وقبل ذلك، سطع نجم بلخير للمرة الأولى عندما فازت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي احتضنتها الأرجنتين عام 2018.

وفي نوفمبر من العام الماضي، حصدت بلخير، لقب أفضل رياضية عربية في رفع الأثقال، ضمن ألقاب "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" للعام 2023.

وفي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي أقيمت في يوليو 2021، غابت الرباعة التونسية عن المنافسات بعد إصابتها على مستوى المرفق قبل أن تعود لتحرز ذهبية بطولة العالم في أوزباكستان.

وقال الاتحاد التونسي لرفع الأثقال إنه "يسعى في الوقت الحاضر إلى توفير الدعم المعنوي والنفسي للرباعة غفران بلخير، إثر صدور نتائج التحاليل الإيجابية لتناول مواد محظورة خلال حضورها الأخير في منافسات بطولة إفريقيا لرفع الأثقال التي احتضنتها مدينة الإسماعيلية المصرية، ولكن ذلك لن يمنعها من النظر لاحقا في الأسباب العميقة التي أودت بها لهذا المأزق وهذه الوضعية الصعبة".

وشدد سامي بوصرصار المتحدث الرسمي باسم الاتحاد على مؤازرة الرباعة، بما أنّها لا تزال صغيرة السنّ، وهي معرضة لمثل تلك السلوكيات، مضيفا أن الاتحاد سيعمل جاهدا على تجنيبها مزيدا من العقوبات والإقصاء من المشاركات الدولية.

وتأمل تونس في أولمبياد باريس 2024 إلى تتويج أولمبي جديد في تاريخها الرياضي بعد أن حصدت سابقا 15 ميدالية من بينها 5 ذهبيات.