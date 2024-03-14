ليبرون جيمس يفشل في إنقاذ ليكرز أمام سكرامنتو

سجل هاريسون بارنز أعلى رصيد من النقاط له هذا الموسم بفضل سبع رميات ثلاثية بين 23 نقطة بينما أحرز دومانتاس سابونيس ثلاثة أرقام مزدوجة لينجو سكرامنتو كينغز من صحوة متأخرة من ليبرون جيمس ويفوز على ضيفه لوس انجليس ليكرز 120-107 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أقيمت الليلة الماضية.

وسجل كافة اللاعبين الأساسيين الخمسة في سكرامنتو أرقامًا مزدوجة بمن فيهم سابونيس، الذي أحرز 17 نقطة واستحوذ على 19 كرة مرتدة وأرسل عشر تمريرات حاسمة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 23 في مسيرته بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جيمس 18 نقطة بينها تسع في الربع الأخير وقاد ليكرز عندما استحوذ على 13 كرة مرتدة لكنه أخفق في تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 111 في مسيرته بفارق تمريرة حاسمة واحدة.

وتصدر أوستن ريفز مسجلي ليكرز برصيد 28 نقطة وسجل سبعا من 14 رمية ثلاثية للفريق. وأضاف أنتوني ديفيز 22 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة.

وفي باقي المباريات، تغلب أورلاندو ماجيك 114-106 على ضيفه بروكلين نيتس، وديترويت بيستونز على تورونتو رابتورز 113-104.

واحتاج شيكاغو بولز إلى وقت إضافي ليفوز على مضيفه إنديانا 132-129 ، فيما خسر ميامي هيت 100-88 أمام ضيفه دنفر ناجتس.

وتغلب تشارلوت هورنتس 110-98 على مضيفه ممفيس غريزليز، وكليفلاند كافاليرز على مضيفه نيو أورليانز بليكانز 116-95.

وانتصر دالاس مافريكس 109-99 على جولدن ستيت وريورز وبورتلاند تريل بليزرز على ضيفه أتلانتا هوكس 106-102.