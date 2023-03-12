رسميًا: المغربي بادو الزاكي مديرًا فنيًا لمنتخب السودان

وكانت آخر تجربة للزاكي مع هلال الشابة التونسي لكنه استقال في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي بعد ثلاث هزائم متتالية.

وشارك حارس المرمى السابق مع المغرب في كأس العالم 1986 وقاده إلى دور الستة عشر قبل الخسارة 1-صفر أمام ألمانيا الغربية.

وكانت أبرز إنجازات الزاكي كمدرب عندما قاد بلاده إلى نهائي كأس الأمم 2004 قبل الخسارة أمام تونس، كما نال لقبي كأس العرش المغربي مع الوداد في 1998 وكأس الجزائر مع شباب بلوزداد في 2017.