رسميا.. أسامة الحمادي مدرب للنصر الليبي

أعلن نادي النصر الليبي، رسميا، تعيين أسامة الحمادي مدربا للفريق، خلفا للتونسي محمد المكشر.

وفسخ النصر تعاقد مع المدرب محمد المكشر، بالتراضي، عقب الخسارة 0/1 أمام الأهلي، وهي الخسارة الأولى للفريق في الدوري الليبي الممتاز.

وسبق للمدرب أسامة الحمادي العمل في الدوري الليبي من بوابة الاتحاد وقاده للتتويج باللقب مرتين.

ويسعى النصر للتتويج بلقب الدوري الليبي بعد تصدره لمجموعته.

وتصدر النصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 34 نقطة من 15 مباراة وفاز 10 مرات وتعادل أربع مرات وخسر مرة.

وستكون أول مباراة للنصر مع المدرب أسامة الحمادي أمام فريق التحدي يوم 4 مايو المقبل.