جون رام عن غاريث بيل :"ليس عادلا أن تكون جيدا في الكرة والغولف".



أشاد بطل الغولف الإسباني جون رام ثالث العالم، وحامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة للغولف، بقدرات النجم الويلزي غاريث بيل الذي اعتزل كرة القدم مؤخرا ويشارك في أول بطولة للغولف في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتدرب غاريث بيل على ملاعب الغولف في توري باينز في منطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا رفقة مجموعة من نجوم العالم ومن بينهم الإسباني جون رام الذي شاركه التداريب في 9 حفر.

ويعتبر الإسباني جون رام المرشح الأول للفوز بالبطولة التي تجرى الشهر القادم وتلعب على نفس الملعب الذي شهد تتويجه ببطولته الكبرى الوحيدة بطولة أمريكا المفتوحة للغولف.

وأكد الإسباني جون رام أنه لم يكن على علم بأن غاريث بيل اعتزل كرة القدم لكنه لا يحتاج نصائح في رياضة الغولف.

وعلق جون رام:" لم يسأل ولا يسأل، إنه جيد بما فيه الكفاية".

وأضاف البطل الإسباني :"كما قلت، لديه ما يفعله عندما يكون لاعب كرة قدم محترف، حالما ينتهي ويستطيع أن يتدرب أكثر، سيكون أفضل بكثير".

وتحدث جون رام عن طريقة لعب غاريث بيل قائلا:"كان لديه تسديدتين، وأعتقد أنهما خاطئتان بالفعل. يجب أن يوجه الضربات أكثر لأنه بالفعل لاعب جيد جدًا".

ومزح رام حول قدرات بيل :"ليس عادلا أن تكون جيدا في الكرة والغولف أيضا".

وأعلن غاريث بيل اعتزاله لعب كرة القدم بعد مشاركته رفقة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد مسيرة رائعة كلاعب كرة القدم كانت أبرزها رفقة ريال مدريد في الفترة ما بين 2013 و2022 حيث توج معه بـ19 لقب من بينها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.