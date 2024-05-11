الشناوي يبدأ التمرد على الأهلي المصري

وابتعد الحارس الدولي عن تشكيلة الأهلي، منذ يناير الماضي، بعدما تعرض للإصابة في الكتف أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع منتخب مصر، قبل أن يخضع لعملية جراحية.

ويعول مدرب الأهلي مارسيل كولر على الحارس مصطفى شوبير أساسيا في مباريات الأهلي، فيما يقبع محمود الزلفني، الذي تعاقد معه النادي في يناير الماضي عقب إصابة الشناوي، على دكة البدلاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الشناوي تحدث مع كولر المدير الفني للفريق، وعلم منه أنه لن يكون أساسيا أمام بلدية، خلال مباراة اليوم السبت؛ ما تسبب في غضب الحارس المخضرم.

وأضاف: "الشناوي رفض التواجد على دكة البدلاء، كي لا يكون احتياطيًا لزميله مصطفى شوبير، وطلب من كولر عدم تواجده في قائمة المباراة".

وأضاف أن كولر غضب من محمد الشناوي بشدة، وعلى الفور تم استبعاده من قائمة الفريق.

واختتم: "كولر انفعل على الشناوي وغضب منه بشدة، بسبب موقفه، واتهمه بالتفكير في نفسه فقط دون النظر لمصلحة الفريق".