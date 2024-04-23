مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض آرسنال مباراة مهمة وصعبة في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي عندما يستضيف تشيلسي اليوم الثلاثاء في سباق البريمرليغ، وفي كأس إيطاليا يلتقي لاتسيو ويوفنتوس في نصف النهائي.

أما في دوري أبطال آسيا لكرة القدم فسيكون الموعد مع إياب الدور نصف النهائي بين الهلال السعودي ونادي العين.