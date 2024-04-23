مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يخوض الهلال والعين مباراة الحسم للتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا
يخوض آرسنال مباراة مهمة وصعبة في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي عندما يستضيف تشيلسي اليوم الثلاثاء في سباق البريمرليغ، وفي كأس إيطاليا يلتقي لاتسيو ويوفنتوس في نصف النهائي.
أما في دوري أبطال آسيا لكرة القدم فسيكون الموعد مع إياب الدور نصف النهائي بين الهلال السعودي ونادي العين.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي:
آرسنال ـ تشيلسي : 10.00 مساءً ـ beIN Sports HD 1
كأس أيطاليا:
لاتسيو ـ يوفنتوس : 10.00 مساءً ـ AD SPORTS Premium 1
دوري أبطال آسيا:
الهلال السعودي ـ العين الإماراتي 09.00 مساء ـ beIN Sports HD AFC