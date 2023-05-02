وكيل أنسو فاتي يثير الجدل بحديثه عن حضوره للجلوس مع عائلة نجم برشلونة
أثار خورخي مينديز وكيل أنسو فاتي نجم نادي برشلونة، الجدل بعد إعلانه عن زيارة لمنزل عائلة النجم الإسباني للحديث حول مستقبله خلال الفترة المقبلة.
ووصل خورخي مينديز إلى مدينة برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، لحسم مستقبل النجم الإسباني، بعد خروج تقارير تؤكد رغب تشافي مدرب الفريق الكتالوني في التخلص من اللاعب.
كشفت صحيفة "سبورت" أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، لا يضع أنسو فاتي ضمن خططه للموسم المقبل.
وقال خورخي مينديز في تصريحات للصحفيين: "أتيت للحديث مع عائلة فاتي.. أنسو لاعب رائع وأظهر قيمته قبل الإصابة".
وأضاف: "إنه ظاهرة، سنرى ما يحدث".
يذكر أن صحيفة "سبورت" قالت في تقرير لها، أمس الإثنين، إن خورخي مينديز، وكيل أعمال أنسو فاتي، أكد لإدارة برشلونة، أنه سيتم تقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضافت الصحيفة: "مينديز أكد لإدارة برشلونة، أن هذا النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأوضحت أن هناك حالة من الغموض خاصة أن اللاعب يريد البقاء، وقالت: "فاتي لا يعد ضمن خطط تشافي خلال الفترة المقبلة؛ ولذلك هو على قائمة الراحلين هذا الصيف، من أجل الاستفادة بأموال بيعه لحل أزمة النادي المالية".
ويواجه برشلونة نظيره أوساسونا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، واقترب من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه.