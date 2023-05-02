وكيل أنسو فاتي يثير الجدل بحديثه عن حضوره للجلوس مع عائلة نجم برشلونة

ووصل خورخي مينديز إلى مدينة برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، لحسم مستقبل النجم الإسباني، بعد خروج تقارير تؤكد رغب تشافي مدرب الفريق الكتالوني في التخلص من اللاعب.

كشفت صحيفة "سبورت" أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، لا يضع أنسو فاتي ضمن خططه للموسم المقبل.

وقال خورخي مينديز في تصريحات للصحفيين: "أتيت للحديث مع عائلة فاتي.. أنسو لاعب رائع وأظهر قيمته قبل الإصابة".

وأضاف: "إنه ظاهرة، سنرى ما يحدث".