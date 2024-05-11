الخليفي يرد على تجاهل مبابي قبل الرحيل

تصاعدت وتيرة الحرب الباردة بين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وكيليان مبابي نجم الفريق وهدافه التاريخي، وذلك بعد أن تعمد الأخير تجاهل رئيس ناديه في خطاب الوداع الذي أعلن فيه رحيله رسميا عن الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث كيليان مبابي، الذي خاض ما يقارب 375 مباراة مع فريق العاصمة الفرنسية سجل خلالها 286 هدفا، الجمعة عن نهاية رحلة السنوات الثماني التي عاشها في حديقة الأمراء بباريس، ووجه شكره وعرفانه بالجميل لكل مكونات النادي لكنه استثنى ناصر الخليفي الذي كان الغائب الوحيد في قائمة طويلة ودعها مبابي وأتى عليها بالأسماء.

وينتظر أن يقيم باريس سان جيرمان الأحد مراسم الاحتفال بتتويجه بطلا لفرنسا للموسم الحالي وذلك في مباراة ملعب حديقة الأمراء أمام تولوز ضمن الجولة 33، لكن وفقا لما أوردته صحيفة "ليكيب" (L'équipe)، فإن إدارة بي إس جي ستركز خلال تلك المراسم فقط على الاحتفال بلقب الدوري رقم 12 في تاريخ النادي.

وأضافت "ليكيب" أن قرار مجلس إدارة الفريق الباريسي برئاسة الخليفي قرر رد الصفعة التي وجهها مبابي لرئيسه، وذلك بتجاهل تام لتكريم مبابي الذي سيلعب آخر مباراة في الملعب التاريخي لسان جيرمان.