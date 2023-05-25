ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد ينتزع المركز الثاني بالفوز على رايو فايكانو

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد، بادر ريال مدريد بالتسجيل عن طريق نجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل راؤول دي توماس لمصلحة فايكانو في الدقيقة 84.

ولم يهنأ فايكانو بتعادله كثيرا، بعدما منح البرازيلي رودريغو النقاط الثلاث لمصلحة الريال، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 89.