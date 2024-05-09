تصعيد خطير من الأهلي المصري تجاه منتخب مصر
قرر مسؤولو النادي الأهلي تصعيد أزمة لاعبي الفريق الدوليين المقرر انضمامهم للمنتخب المصري في المعسكر المقبل.
ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال مصدر في تصريحات خاصة، إن الأهلي تمسك بعدم انضمام لاعبيه للمنتخب إلا في مواعيد الأجندة الدولية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتابع أن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة في النادي الأهلي بين لجنة الكرة ومجلس الإدارة والجهاز الفني، وتم الاتفاق على عدم إرسال لاعبي الأهلي للمنتخب في معسكره المقبل إلا في المواعيد المُحددة من قبل الفيفا.
يذكر أن منتخب مصر، قد طلب في وقت سابق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تأجيل مباراته مع غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم لمدة 24 ساعة.
وتم "إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي من أجل تأجيل موعد مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة، والتي حددها الاتحاد الأفريقي يوم 10 يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا قال فيه، إن طلب تأجيل مباراة غينيا جاء نظرا لضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، والتي تحدد لها أيضا يوم السابع من يونيو في القاهرة بجانب ظروف الطيران إلى غينيا، وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى تسع ساعات.
وينتظر منتخب مصر ردّ الكاف على طلب تأجيل المباراة.
وتضم المجموعة الأولى مصر، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وجيبوتي، وسيراليون، في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة بست نقاط، بالفوز في أول جولتين على جيبوتي، وسيراليون.