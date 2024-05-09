تصعيد خطير من الأهلي المصري تجاه منتخب مصر

يذكر أن منتخب مصر، قد طلب في وقت سابق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تأجيل مباراته مع غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم لمدة 24 ساعة.

وتم "إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي من أجل تأجيل موعد مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة، والتي حددها الاتحاد الأفريقي يوم 10 يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا قال فيه، إن طلب تأجيل مباراة غينيا جاء نظرا لضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، والتي تحدد لها أيضا يوم السابع من يونيو في القاهرة بجانب ظروف الطيران إلى غينيا، وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى تسع ساعات.

وينتظر منتخب مصر ردّ الكاف على طلب تأجيل المباراة.

وتضم المجموعة الأولى مصر، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وجيبوتي، وسيراليون، في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة بست نقاط، بالفوز في أول جولتين على جيبوتي، وسيراليون.