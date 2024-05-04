الأهلي يهزم الجونة ويتقدم في ترتيب الدوري المصري

اقتنص الأهلي المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره الجونة، بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح التسجيل للأهلي، إمام عاشور في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول للمباراة بتسديدة قوية.

وأضاف الهدف الثاني للأهلي، المدافع محمود متولي في الدقيقة 62 برأسية من داخل منطقة الجزاء، بعد متابعة لكرة عرضية مرسلة من الركلة الركنية المنفذة من علي معلول.

واختتم ثلاثية الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 80 بعدما نجح في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، التي تحصل عليها حسين الشحات.