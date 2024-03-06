الكشف عن مجسمي درع وكأس السوبر الإماراتي القطري (فيديو)
أزاحت اللجنة التنفيذية المنظمة لكأس السوبر "الإماراتي - القطري"، ودرع السوبر "الإماراتي- القطري"، اليوم الأربعاء، الستار عن الدرع والكأس اللذين سيتنافس عليهما خلال أبريل المقبل، شباب الأهلي والشارقة من الإمارات، والدحيل والعربي من قطر.
ومن المقرر أن تقام البطولة في أبريل المقبل، وسيكون الحدث الأول من خلال كأس السوبر القطري الإماراتي، الذي يجمع بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر والشارقة بطل كأس رئيس الإمارات، وستقام المباراة في الـ12 من أبريل المقبل بالدوحة.
أما الحدث الذهبي الثاني فسيكون درع السوبر الإماراتي القطري، وسيجمع شباب الأهلي الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين مع الدحيل بطل دوري نجوم قطر، وستقام المباراة في دبي في الـ13 من أبريل المقبل.
وكان شباب الأهلي، توج بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، ويدافع هذا الموسم عن اللقب، بينما نجح الشارقة في التتويج بكأس رئيس الإمارات، في آخر نسختين من البطولة، ويدافع عن اللقب في نسخة الموسم الحالي.