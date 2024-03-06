الكشف عن مجسمي درع وكأس السوبر الإماراتي القطري (فيديو)

أزاحت اللجنة التنفيذية المنظمة لكأس السوبر "الإماراتي - القطري"، ودرع السوبر "الإماراتي- القطري"، اليوم الأربعاء، الستار عن الدرع والكأس اللذين سيتنافس عليهما خلال أبريل المقبل، شباب الأهلي والشارقة من الإمارات، والدحيل والعربي من قطر.

ومن المقرر أن تقام البطولة في أبريل المقبل، وسيكون الحدث الأول من خلال كأس السوبر القطري الإماراتي، الذي يجمع بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر والشارقة بطل كأس رئيس الإمارات، وستقام المباراة في الـ12 من أبريل المقبل بالدوحة.