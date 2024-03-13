بينهم لاعب ريال مدريد.. كشف لغز عصابة سرقة نجوم كرة القدم

اعتقلت الشرطة الإسبانية ستة مشتبه بهم في سرقة منازل ثمانية أشخاص أثرياء في مدينة مدريد، من بينهم لاعبي كرة القدم رادامل فالكاو، ورودريجو جويس.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الأربعاء، إنها احتجزت خمسة رجال وسيدة، وتمكنت من مصادرة عشر ساعات ومجوهرات ونقود بقيمة 3300 يورو، إضافة لمسدسي هواء.

وحدثت الاعتقالات يوم 13 فبراير شباط الماضي، لكن لم يكشف عنها إلا هذا الأسبوع.

وحسب الشرطة، فإن سلسلة عمليات السطو بدأت من يوليو تموز 2022 في الأحياء الثرية في مدريد وما حولها.

وقال مصدر في الشرطة لـ"رويترز"، إن الكولومبي رادامل فالكاو لاعب رايو فايكانو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، والبرازيلي رودريجو سيلفا دي جويس لاعب ريال مدريد من بين الضحايا.

وقالت الشرطة، إن المشتبه بهم أظهروا "درجة عالية من الاحترافية" عبر دراسة مقاطع فيديو وصور للاعبين والمحيطين بهم شاركوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجمع المعلومات حول تخطيط المنازل وأوقات عدم وجود ساكنيها داخلها.