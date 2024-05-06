سر تدرب "ذا روك" على مهارات الفنون القتالية المختلطة "MMA"
أثار دواين جونسون "ذا روك" تساؤلات محبي عالم المصارعة المحترفين بشأن آخر فيديو نشره على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يتدرب على مهارات الفنون القتال المختلطة "MMA"، بشأن ما إذا كان سيترك منظمة "WWE" وينتقل لمرحلة أخرى في مسيرته.
واشتهر دواين جونسون، ليس فقط في عالم المصارعة الترفيهية العالمية، بل أيضًا بمسيرته التمثيلية الناجحة للغاية، ومن الواضح أن مشروعه القادم يتطلب منه تعلم فنون القتال المختلطة.
ويقدم "ذا روك" في فيلمه القادم "The Smashing Machine" دور مقاتل فنون قتال مختلطة، وبالطبع يحتاج لإقناع الجمهور بأدائه.
ويُوحي الفيديو الذي رفعه عبر حسابه على "إنستغرام" بأن "ذا روك" سيجسد شخصية المقاتل مارك كير بشكل رائع، حيث علق على منشوره، قائلًا: "معسكر تدريب فنون القتال المختلطة، استعدادًا لفيلم (The Smashing Machine)".
وأضاف: "أتعلّم يوميًا، كانت رحلة مُتواضعة جدًا ومكثّفة ومحفّزة إلى عالم القتال وتقمّص شخصية مارك كير، بطل بطولة الوزن الثقيل في UFC مرتين".
وتابع: ""أنا أعمل بجد، لكنني أدركت أن عليّ العمل بجدية أكبر في هذا الدور أكثر من أي شيء عملت من أجله في حياتي، هذا العمل البدني ما هو إلا جزء واحد من رحلة أكبر، وهو جهد جماعي بحق".
واكتسب "كير" لقب "الآلة المحطمة" أثناء تنافسه خلال الأيام الأولى بنزالات UFC عندما كان يُطلب من المقاتلين خوض نزالين في ليلة واحدة.
وعانى الملاكم البالغ من العمر 55 عاماً من إدمان مسكنات الألم، وقد تحدث صراحةً عن تأثير ذلك على مسيرته منذ اعتزاله الفنون القتالية المختلطة، وسيركز فيلم "ذا روك" على صراعه مع الإدمان والفوز والحب والصداقة في عام 2000.
وسيبدأ تصوير الفيلم في وقت لاحق من هذا العام وسيتمكن عشاق UFC من مشاهدة فيلم "ذا روك" الجديد في عام 2025.
وكان "ذا روك" ظهر أخيرا في عرض "ريسلمانيا 40" والذي شهد أيضا عودة المصارع الأسطوري "ذا أندرتيكر" في لقطة مثيرة جذبت عشاق محبي "WWE".