سر تدرب "ذا روك" على مهارات الفنون القتالية المختلطة "MMA"

أثار دواين جونسون "ذا روك" تساؤلات محبي عالم المصارعة المحترفين بشأن آخر فيديو نشره على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يتدرب على مهارات الفنون القتال المختلطة "MMA"، بشأن ما إذا كان سيترك منظمة "WWE" وينتقل لمرحلة أخرى في مسيرته.

واشتهر دواين جونسون، ليس فقط في عالم المصارعة الترفيهية العالمية، بل أيضًا بمسيرته التمثيلية الناجحة للغاية، ومن الواضح أن مشروعه القادم يتطلب منه تعلم فنون القتال المختلطة.

ويقدم "ذا روك" في فيلمه القادم "The Smashing Machine" دور مقاتل فنون قتال مختلطة، وبالطبع يحتاج لإقناع الجمهور بأدائه.

ويُوحي الفيديو الذي رفعه عبر حسابه على "إنستغرام" بأن "ذا روك" سيجسد شخصية المقاتل مارك كير بشكل رائع، حيث علق على منشوره، قائلًا: "معسكر تدريب فنون القتال المختلطة، استعدادًا لفيلم (The Smashing Machine)".