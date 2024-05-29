الأهلي بنغازي يتأهل إلى نهائي "BAL 4" بالفوز على ريفرز هوبرز النيجيري

وخلال المباراة التي جمعت الأهلي بنغازي ضد ريفرز هوبرز في العاصمة الرواندية كيغالي، حجز الفريق الليبي التذكرة الأولى لنهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة.

ونجح فريق الأهلي الليبي في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 48-37.

وفي الشوط الثاني، عدل ريفرز هوبرز النتيجة لينتهي الربع الثاني بالتعادل بنتيجة 73-73.

وحسم الفريق الليبي المواجهة لصالحه بنتيجة 89-83.

وينتظر الأهلي بنغازي مواجهة الفائز من مباراة كيب تاون الجنوب أفريقي، وبترو دي لواندا الأنغولي، في المباراة النهائية للبطولة.