مليار و190 مليون يورو.. تعرف على التشكيل الأغلى في يورو 2024

أيام وتنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 والتي تقام في ألمانيا بحضور كبار القارة العجوز.

نجوم من جميع أنحاء القارة تنافسوا على مدار الموسم محليًا وقاريًا مع أنديته، وحان موعد الصراع الدولي بقمصان المنتخبات.

لكن ماذا لو قمنا بتشكيل منتخب واحد يجمع بين أغلى نجوم البطولة؟ كيف سيكون الشكل العام للفريق؟ ومن ينضم لصفوفه؟ وكم ستبلغ القيمة الإجمالية لهم؟

فيما يلي نستعرض أبرز الأسماء التي ستنضم لذلك الفريق، الذي ستكون قيمته الإجمالية مليارا و190 مليون يورو، فقط بحضور 11 لاعبًا دون احتياط:

دييغو كوستا - البرتغال

الحارس البرتغالي لفريق بنفيكا وعلى الرغم من وجود عمالقة في حراسة المرمى من أنحاء العالم كافة، إلا أنه الحارس الأكثر قيمة سوقية بينهم.

يعود ذلك في أساسا لعمره الصغير وطول عقده مع فريقه البرتغالي، بالإضافة إلى تمرسه دوليًا منذ سنوات، وتبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو.

ترينت ألكسندر أرنولد - إنجلترا

نجم فريق ليفربول رغم أنه لم يحظ بموسم طيب على مستوى الأندية، إلا أنه لا يزال ضمن الأكثر قيمة في العالم والأكثر قيمة في بطولة أوروبا في مركز الظهير الأيمن بواقع 70 مليون يورو.

روبن دياز - البرتغال

نجم مانشستر سيتي يثبت قيمته يومًا عن يوم في الدوري الإنجليزي، ولا يقترب منه أي مدافع آخر ولا يساويه إلا نجم آرسنال ويليام ساليبا.

البرتغالي الذي جاء بقيمة قياسية لمانشستر سيتي، تبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي 80 مليون يورو.

ويليام ساليبا - فرنسا

النجم الحالي لآرسنال كما ذكرنا سلفًا هو أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي، وساهم في منافسة الفريق على لقب البطولة حتى اللحظات الأخيرة من عمره، وقيمته 80 مليون يورو، ولن يكون هناك شريك أفضل منه لدياش في مركز قلب الدفاع.

يوسكو غفارديول - كرواتيا

نجم مانشستر سيتي الحالي الذي برع في مركزي قلب الدفاع الظهير الأيسر، لديه قيمة سوقية حالية تبلغ 75 مليون يورو، تضعه على قمة أصحاب مركز الظهير الأيسر.

رودري - إسبانيا

يومًا عن يوم يثبت رودري قيمته في مانشستر سيتي، يكفيه تراجع نتائج فريقه في كل مرة يغيب فيها حتى عن التدريبات.

قيمة رودري الفنية معروفة للجميع ولا تحتاج إلى الكثير من المدح، وقيمته التسويقية تبلغ حاليًا 120 مليون يورو.

ديكلان رايس - إنجلترا

لاعب آخر من إنجلترا أو من الدوري الإنجليزي، رايس رفع قيمة خط وسط آرسنال بمجرد أن انضم للفريق، وتبلغ قيمته 120 مليون يورو.

جود بيلينغهام - إنجلترا

نجم المنتخب الإنجليزي وريال مدريد وبطل دوري أبطال أوروبا تبلغ قيمته 180 مليون يورو، وهي الأعلى على الإطلاق بين نجوم البطولة بالمشاركة مع لاعب آخر سنأتي على ذكره لاحقًا.

فيل فودين - إنجلترا

واحد من أهم مفاتيح مانشستر سيتي في الموسم المنصرم والذي سبقه، وكل يوم تزيد أهميته للمنتخب الإنجليزي، فودين قيمته 150 مليون يورو.

رافاييل لياو - البرتغال

نجم المنتخب البرتغالي هو الممثل الوحيد للدوري الإيطالي في تلك القائمة، حيث تبلغ قيمته 90 مليون يورو.

كيليان مبابي - فرنسا

الاسم الأبرز على الساحة في الوقت الحالي هو كيليان مبابي بحسم انتقاله إلى صفوف ريال مدريد أخيرًا بعد سنوات من الحديث عن تلك الصفقة.

مبابي هو النجم الأول للمنتخب الفرنسي وهو اللاعب الثاني الذي تصل قيمته إلى 180 مليون يورو في تلك البطولة بجوار جود بيلينجهام، زميله المستقبلي في صفوف الملكي.