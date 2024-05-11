تعليق مؤثر من حكيمي بعد إعلان رحيل مبابي (صورة)

وكان مبابي (25 عاما) قد قال في فيديو الرحيل أمس: "هذا هو عامي الأخير في باريس سان جيرمان. لن أستمر وسأنهي مغامرتي في غضون أسابيع. سألعب مباراتي الأخيرة على ملعب بارك دي برينس يوم الأحد".

وقال: "إنه أمر صعب، إنه أمر صعب، لم أكن أعتقد أن إعلان هذا، رحيلي عن بلدي عن دوري الدرجة الأولى، البطولة التي طالما عرفتها، بهذه الصعوبة. لكني أعتقد أنني أحتاج ذلك، الحاجة لتحدٍ جديد بعد هذا العام".

وترددت أنباء على نطاق واسع عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكن اللاعب الفرنسي لم يذكر الفريق الإسباني في الفيديو، وأكد رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية.