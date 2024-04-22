رد فعل ريال مدريد تجاه تهديدات إعادة الكلاسيكو

كشفت صحيفة "ماركا" رد فعل ريال مدريد تجاه تهديدات خوان لابورتا رئيس برشلونة بإعادة مباراة الكلاسيكو.

وقال لابورتا إنه إذا تأكد أنَّ الهدف الذي سجله يامين لامال ولم يحتسبه الحكم سيزار سوتو غرادو أمام ريال مدريد كان صحيحًا بعد مراجعة الوثائق، فإنه سيطلب بشكل رسمي إعادة الكلاسيكو.

وسدد لامين يامال كرة رائعة على مرمى ريال مدريد لكن الحارس أندري لونين أبعدها، غير أن الكرة بدا أنها دخلت المرمى.

وأوقف الحكم سيزار سوتو غرادو المباراة وطلب من حكام الفيديو مراجعة اللقطة وهو الأمر الذي تطلب بضع دقائق.

لكن القرار النهائي كان بعدم احتساب الكرة هدفًا؛ لأن الكرة لم تدخل بالكامل إلى المرمى.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد لا يهتم بالكلمات أو التهديدات المبطنة من رئيس برشلونة.