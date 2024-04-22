رد فعل ريال مدريد تجاه تهديدات إعادة الكلاسيكو
كشفت صحيفة "ماركا" رد فعل ريال مدريد تجاه تهديدات خوان لابورتا رئيس برشلونة بإعادة مباراة الكلاسيكو.
وقال لابورتا إنه إذا تأكد أنَّ الهدف الذي سجله يامين لامال ولم يحتسبه الحكم سيزار سوتو غرادو أمام ريال مدريد كان صحيحًا بعد مراجعة الوثائق، فإنه سيطلب بشكل رسمي إعادة الكلاسيكو.
وسدد لامين يامال كرة رائعة على مرمى ريال مدريد لكن الحارس أندري لونين أبعدها، غير أن الكرة بدا أنها دخلت المرمى.
وأوقف الحكم سيزار سوتو غرادو المباراة وطلب من حكام الفيديو مراجعة اللقطة وهو الأمر الذي تطلب بضع دقائق.
لكن القرار النهائي كان بعدم احتساب الكرة هدفًا؛ لأن الكرة لم تدخل بالكامل إلى المرمى.
ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد لا يهتم بالكلمات أو التهديدات المبطنة من رئيس برشلونة.
وأوضحت أن ريال مدريد يعتقد أن الجميع يمكنه استخدام الحجج التي يريدونها وبالطريقة التي يريدونها.
وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن الناديين يحافظان على العلاقة بينهما بسبب دوري السوبر الأوروبي.
وأكدت على أن "الأدب والود" يسيطر على علاقة الناديين، وتناول رئيسا الفريقان الطعام أمس قبل الكلاسيكو.
لكن في العديد من النقاط الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالتحكيم وقضية نيغريرا فإنه "لا علاقة" لقيادة الناديين ببعضهما البعض.
وذكرت "ماركا" أن اللجنة الفنية لحكام الليغا ترى أن أداء الحكم سيزار سوتو غرادو أكثر من جدير بالملاحظة، ولا يوجد ما يعيبه، فهو أحد الحكام الذين يحتلون مراكز متقدمة من حيث مستوى الحكام الموسم الحالي، وأنه يعرف كيفية التحكم في المباريات بشكل مثالي.
وفاز ريال مدريد 3/2 على برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو، أمس الأحد، ليقترب من استعادة لقب الدوري الإسباني.
وبات رصيد ريال مدريد 81 نقطة من 32 مباراة، ويتقدم بـ11 نقطة أمام برشلونة الثاني وحامل لقب الموسم الماضي.