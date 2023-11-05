لويس دياز ينقذ ليفربول من الخسارة ويطالب بحرية والده (فيديو)
سجل الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول هدفًا قاتلا لليفربول في شباك لوتون تاون، في مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي.
وعاد الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول إلى مقاعد البدلاء في مباراة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بينما ينتظر إطلاق سراح والده المختطف من قبل مسلحين.
وأحرز دياز هدفًا برأسية مذهلة في الدقيقة 95 ليخطف هدف التعادل لليفربول، بعد أن كان فريقه متأخرًا بدف نظيف.
وفور إحراز الهدف أزاح دياز قميصه الذي يلبسه وظهر بقميص آخر مكتب عليه "الحرية لأبي".
وتعادل ليفربول أمام لوتون تاون 1/1 بفضل هدف لويس دياز.
يذكر أن مشجعي ليفربول صفقوا بحرارة قبل المباراة لدياز أثناء قيامه بالإحماء في ملعب كينيلورث رود قبل انطلاق المباراة.
وغاب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عن مباراة الجولة الماضية ضد نوتنغهام فورست بعد أن خطف مسلحون والدته سيلينيس مارولاندا ووالده لويس مانويل دياز في شمال كولومبيا، وتم إطلاق سراح والدته بعد ساعات.
وقال متمردو جيش التحرير الوطني يوم الخميس الماضي إنهم سيطلقون سراح والده.