لويس دياز ينقذ ليفربول من الخسارة ويطالب بحرية والده (فيديو)

وعاد الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول إلى مقاعد البدلاء في مباراة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بينما ينتظر إطلاق سراح والده المختطف من قبل مسلحين.

وأحرز دياز هدفًا برأسية مذهلة في الدقيقة 95 ليخطف هدف التعادل لليفربول، بعد أن كان فريقه متأخرًا بدف نظيف.

وفور إحراز الهدف أزاح دياز قميصه الذي يلبسه وظهر بقميص آخر مكتب عليه "الحرية لأبي".

وتعادل ليفربول أمام لوتون تاون 1/1 بفضل هدف لويس دياز.