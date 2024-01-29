اتحاد الكرة المصري يدرس إقالة فيتوريا بعد توديع أمم أفريقيا
يدرس اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، إقالة روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد توديع الفريق لبطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16، بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، مساء الأحد.
وخسر الفريق، الفائز باللقب القاري سبع مرات في رقم قياسي غير مسبوق، 8-7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في سان بيدرو.
وكان منتخب الكونغو صاحب العدد الأكبر من الفرص، وكان بوسعه حسم المباراة في الوقت الإضافي عندما طرد محمد حمدي لحصوله على الإنذار الثاني.
وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت: "اتحاد الكرة بحسب المعلومة العاجلة لدينا يدرس توجيه الشكر لروي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، والشرط الجزائي بين الطرفين يفعل بعد البطولة وقد انتهت بالفعل، وبالتالي هناك محاولات التفاوض معه بشأن الشرط الجزائي وهو 3 أشهر من راتبه، حيث يتلقى راتبًا يصل إلى 200 ألف يورو في الشهر".
فيما قال الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عن إمكانية رحيل فيتوريا: "عقد المدرب البرتغالي مع منتخب مصر يشترط فيه أنه ينتهي 2026 بوصولنا لكأس العالم، وبالتالي لا يفسخ إلا بالتراضي، وستحدث جلسة معه من قبل مسؤولي اتحاد الكرة من أجل الوصول لحل لإنهاء التعاقد".
وأضاف: "المشكلة واضحة وهي بسبب المدير الفني، ومنتخب مصر ليس لديه هوية، وأتمنى أن يتقدم فيتوريا باستقالته من تدريب المنتخب المصري في أسرع وقت لكي نتحرك سريعًا لأننا داخلون على معتركات مهمة وتصفيات كأس عالم".
وكان فيتوريا بدوره قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: "لا أحب الحديث عن مستقبلي مع منتخب مصر، إذا أدليت بأي قرار سيكون متسرعًا، وأنا لا أحب القرارات المتسرعة، اليوم الأفضل أن نفكر لماذا خسرنا هذه المباراة".
وأضاف: "في بعض الأحيان تبذل قصارى جهدك لكن النتيجة لا تكون حسب توقعاتك".
وبسبب تراجع الهجوم وعدم صلابة الدفاع خرجت مصر من البطولة دون أن تحقق أي فوز بعد تأهلها لمراحل خروج المغلوب بالتعادل 2-2 ثلاث مرات في دور المجموعات.
وزادت مهمة الفريق صعوبة بإصابة عدد من اللاعبين الأساسيين ومن بينهم النجم الكبير محمد صلاح وحارس المرمى الأول محمد الشناوي.
واستقبل منتخب مصر 7 أهداف في 4 مباريات، وهو أكثر معدل تهديفي استقبلته شباك الفراعنة منذ نسخة 1976، التي شهدت اهتزاز مرمى مصر 12 مرة في 6 مباريات.
وودع الفراعنة للمرة الثانية من ثمن النهائي، بعد نسخة 2019 التي أقيمت في مصر، وخرج المنتخب المصري وقتذاك على يد جنوب أفريقيا.