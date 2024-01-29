اتحاد الكرة المصري يدرس إقالة فيتوريا بعد توديع أمم أفريقيا

يدرس اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، إقالة روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد توديع الفريق لبطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16، بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، مساء الأحد.

وخسر الفريق، الفائز باللقب القاري سبع مرات في رقم قياسي غير مسبوق، 8-7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في سان بيدرو.

وكان منتخب الكونغو صاحب العدد الأكبر من الفرص، وكان بوسعه حسم المباراة في الوقت الإضافي عندما طرد محمد حمدي لحصوله على الإنذار الثاني.