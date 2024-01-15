NBA.. بوكر يقود صنز للفوز على بورتلاند في دوري السلة الأمريكي

وفي مواجهة أخرى، أحرز داميان ليلارد رمية ثلاثية حاسمة قبل 1.6 ثانية من نهاية الوقت الإضافي ليمنح فريقه ميلووكي باكس فوزًا بنتيجة 143-142 على ضيفه سكرامنتو كينغز.

وأحرز ليلارد أعلى عدد من النقاط للفريق الفائز وهو 29 نقطة كما قدَّم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه، بينما أضاف زميله يانيس أنتيتوكومبو 27 نقطة ضمن ثلاثة أرقام مزدوجة.

وسجل مالك بيسلي 23 نقطة لباكس أيضًا وأحرز بوبي بورتيس 22 نقطة.

وكان دي آرون فوكس لاعب كينغز أفضل مسجلي النقاط في المباراة برصيد 32 نقطة.

وفي بقية مباريات البطولة، فاز دنفر ناغتس على ضيفه إنديانا بيسرز 117-109 وفاز ميامي هيت في ملعبه على تشارلوت هورنتس 104-87.

وفاز مينيسوتا تيمبروولفز على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 109-105.