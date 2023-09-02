نتيجة قرعة بطولة الدوري الأفريقي

نظام البطولة

وتقام البطولة بنظام الذهاب والإياب للمواجهات الإقصائية، ثم المربع الذهبي والنهائي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الافتتاحية يوم 20 أكتوبر في العاصمة التنزانية دار السلام، على أن تقام البطولة على مدار 4 أسابيع.

وتنظم مباريات نصف النهائي خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر المقبلين.

كما يقام الدور النهائي يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

وأعلن الكاف أن النسخة الأولى ستكون افتتاحية، تمهيدا للنسخة الأساسية التي تضم 24 فريقا بداية من موسم 2024-2025.