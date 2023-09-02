نتيجة قرعة بطولة الدوري الأفريقي
أقيمت مساء اليوم السبت قرعة بطولة الدوري الأفريقي، في نسختها الافتتاحية لأول مرة، بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي أسفرت عن مواجهات قوية.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:
1- سيمبا التنزاني ضد الأهلي المصري.
2- مازيمبي الكونغولي ضد الترجي التونسي.
3- إنيمبا النيجيري ضد الوداد المغربي.
4- بيترو أتلتيكو الأنجولي ضد صن داونز الجنوب أفريقي.
وقال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في كلمته: "نعيش يوما تاريخيا ومُثيرا لكرة القدم الأفريقية؛ لأننا سنشارك في هذه القرعة، هذه البطولة ستبدأ يوم 20 أكتوبر بمشاركة 8 أندية هم الأعلى تصنيفا داخل القارة".
وأضاف: "البطولة ستظهر أفضل لاعبين في القارة، والجوائز ستكون كبيرة، وسنضمن أن تلعب في هذه البطولة أفضل أندية وأفضل لاعبين، سنساهم من خلال الجوائز في دعم الفرق الأفريقية".
نظام البطولة
وتقام البطولة بنظام الذهاب والإياب للمواجهات الإقصائية، ثم المربع الذهبي والنهائي.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة الافتتاحية يوم 20 أكتوبر في العاصمة التنزانية دار السلام، على أن تقام البطولة على مدار 4 أسابيع.
وتنظم مباريات نصف النهائي خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر المقبلين.
كما يقام الدور النهائي يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.
وأعلن الكاف أن النسخة الأولى ستكون افتتاحية، تمهيدا للنسخة الأساسية التي تضم 24 فريقا بداية من موسم 2024-2025.