مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء فصلا جديدا من الإثارة في لقاء توتنهام ومانشستر سيتي لحساب مباراة متأخرة من البريمرليغ والذي ستكون لنتيجته حتما آثار في الصراع على لقب الدوري الذي انحصر بين أرسنال (86 نقطة من 37 مباراة) والمان سيتي صاحب اللقب (85 نقطة من 36 مباراة).

وفي الدوري الإسباني، يستضيف ريال مدريد المحتفل بتتويجه بطلا منذ أسبوعين ألافيس، فيما يخوض جيرونا مباراة لاستعادة المركز الثاني وذلك أمام فياريال.