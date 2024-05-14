مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تشهد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء فصلا جديدا من الإثارة في لقاء توتنهام ومانشستر سيتي لحساب مباراة متأخرة من البريمرليغ والذي ستكون لنتيجته حتما آثار في الصراع على لقب الدوري الذي انحصر بين أرسنال (86 نقطة من 37 مباراة) والمان سيتي صاحب اللقب (85 نقطة من 36 مباراة).
وفي الدوري الإسباني، يستضيف ريال مدريد المحتفل بتتويجه بطلا منذ أسبوعين ألافيس، فيما يخوض جيرونا مباراة لاستعادة المركز الثاني وذلك أمام فياريال.
وفي ما يلي مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي:
توتنهام ـ مانشستر سيتي ، الساعة 22.00 ، على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني:
ريال مدريد ـ ألافيس، الساعة 22.30، على قناة beIN Sports HD 3.
جيرونا ـ فباريال، الساعة 23.00، على قناة beIN Sports HD 6.
الدوري الإماراتي للمحترفين:
بني ياس VS البطائح، الساعة 17.10 ، على قناة AD SPORTS Premium 1
الشارقة VS حتا، الساعة 17.10 ، على قناة AD SPORTS Premium 2
عجمان VS الجزيرة، الساعة 20.00 ، على قناة AD SPORTS Premium 1