مشجعة تونسية خلال مباراة فرنسا وتونس
مشجعة تونسية خلال مباراة فرنسا وتونس

دموع مشجعة تونسية بعد خسارة بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم (فيديو)

كاميرا المباراة التقطت فتاة تونسية وهي تبكي بشدة عقب تأكد خروج منتخب بلادها خالي الوفاض من المونديال
فريق التحرير
فريق التحرير

أجهشت مشجعة تونسية بالبكاء، عقب وداع منتخب بلادها لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، رغم الفوز على فرنسا في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

وودعت تونس بطولة كأس العالم "قطر 2022" مرفوعة الرأس رغم فوزها التاريخي على فرنسا بهدف دون رد، الأربعاء.

والتقطت كاميرا المباراة فتاة تونسية وهي تبكي بشدة عقب تأكد خروج منتخب بلادها خالي الوفاض، رغم الفوز التاريخي على فرنسا.

مشجعة تونسية خلال مباراة فرنسا وتونس
تونس تودع كأس العالم رغم الفوز المثير على فرنسا.. وأستراليا تخطف بطاقة الصعود على حساب الدنمارك

وحققت تونس فوزا مفاجئا 1-صفر على فرنسا حاملة اللقب، التي خاضت المباراة بالعديد من اللاعبين البدلاء، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخروج المبكر من كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الأربعاء.

وكانت تونس تحتاج إلى الفوز على فرنسا، المتأهلة بالفعل، بالإضافة إلى تجنب الدنمارك الخسارة أمام أستراليا في المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة، وخرج المنتخب العربي بالفوز بالفعل، لكن أستراليا فازت 1-صفر وانتزعت بطاقة التأهل الثانية.

فتاة تونسية كانت تبكي بشدة عقب تأكد خروج منتخب بلادها خالي الوفاض من مونديال قطر 2022 رغم الأداء التاريخي أمام فرنسا

وتصدرت فرنسا المجموعة بست نقاط وبفارق الأهداف عن الدنمارك، ثم جاءت تونس بأربع نقاط، وأخيرا الدنمارك بنقطة وحيدة.

وهز وهبي الخزري، المولود في فرنسا، الشباك في الدقيقة 58 بعدما توغل بالكرة وسدد من حافة منطقة الجزاء في مرمى الحارس ستيف مانداندا، البالغ عمره 37 عاما، والذي أصبح أكبر لاعب فرنسي يشارك في مباراة في كأس العالم.

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