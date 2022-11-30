دموع مشجعة تونسية بعد خسارة بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم (فيديو)

وحققت تونس فوزا مفاجئا 1-صفر على فرنسا حاملة اللقب، التي خاضت المباراة بالعديد من اللاعبين البدلاء، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخروج المبكر من كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الأربعاء.

وكانت تونس تحتاج إلى الفوز على فرنسا، المتأهلة بالفعل، بالإضافة إلى تجنب الدنمارك الخسارة أمام أستراليا في المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة، وخرج المنتخب العربي بالفوز بالفعل، لكن أستراليا فازت 1-صفر وانتزعت بطاقة التأهل الثانية.