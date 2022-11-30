دموع مشجعة تونسية بعد خسارة بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم (فيديو)
أجهشت مشجعة تونسية بالبكاء، عقب وداع منتخب بلادها لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، رغم الفوز على فرنسا في ختام منافسات المجموعة الرابعة.
وودعت تونس بطولة كأس العالم "قطر 2022" مرفوعة الرأس رغم فوزها التاريخي على فرنسا بهدف دون رد، الأربعاء.
والتقطت كاميرا المباراة فتاة تونسية وهي تبكي بشدة عقب تأكد خروج منتخب بلادها خالي الوفاض، رغم الفوز التاريخي على فرنسا.
وحققت تونس فوزا مفاجئا 1-صفر على فرنسا حاملة اللقب، التي خاضت المباراة بالعديد من اللاعبين البدلاء، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخروج المبكر من كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الأربعاء.
وكانت تونس تحتاج إلى الفوز على فرنسا، المتأهلة بالفعل، بالإضافة إلى تجنب الدنمارك الخسارة أمام أستراليا في المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة، وخرج المنتخب العربي بالفوز بالفعل، لكن أستراليا فازت 1-صفر وانتزعت بطاقة التأهل الثانية.
وتصدرت فرنسا المجموعة بست نقاط وبفارق الأهداف عن الدنمارك، ثم جاءت تونس بأربع نقاط، وأخيرا الدنمارك بنقطة وحيدة.
وهز وهبي الخزري، المولود في فرنسا، الشباك في الدقيقة 58 بعدما توغل بالكرة وسدد من حافة منطقة الجزاء في مرمى الحارس ستيف مانداندا، البالغ عمره 37 عاما، والذي أصبح أكبر لاعب فرنسي يشارك في مباراة في كأس العالم.