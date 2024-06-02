نحس رويس يضرب بروسيا دورتموند أمام ريال مدريد

وطارد النحس رويس مجددًا بعدما اهتزت شباك فريقه بهدف التقدم لصالح ريال مدريد عن طريق داني كارفخال بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركته كبديل في اللقاء النهائي.

وشارك رويس في الدقيقة 72 على حساب كريم أديمي قبل أن تهتز شباك فريقه على يد كارفخال بعدما كان دورتموند مسيطرًا على المباراة بشكل كبير.