نحس رويس يضرب بروسيا دورتموند أمام ريال مدريد
واصل النحس مطاردة ماركو رويس نجم بروسيا دورتموند في مباراته الأخيرة مع الفريق الألماني بعدما أعلن رحيله بنهاية الموسم.
وخسر بروسيا دورتموند أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 0-2 مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب (ويمبلي).
وطارد النحس رويس مجددًا بعدما اهتزت شباك فريقه بهدف التقدم لصالح ريال مدريد عن طريق داني كارفخال بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركته كبديل في اللقاء النهائي.
وشارك رويس في الدقيقة 72 على حساب كريم أديمي قبل أن تهتز شباك فريقه على يد كارفخال بعدما كان دورتموند مسيطرًا على المباراة بشكل كبير.
وتبدو قصة رويس مع النحس من الأمور الشائعة عن نجم دورتموند الذي انضم إلى الفريق في صيف 2012 قادمًا من بروسيا مونشنغلادباخ.
وحقق دورتموند لقب الدوري الألماني موسمين متتاليين 2010 – 2011 ، 2011-2012 قبل أن يبتعد تمامًا عن التتويج بلقب البوندسليغا منذ انضمام رويس وعلى مدار 11 عامًا كاملة.
واستحوذ بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني قبل أن يكسر باير ليفركوزن السيطرة البافارية ويحقق اللقب هذا الموسم.
نحس رويس ظهر أيضًا في خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2012 – 2013 في الدقائق الأخيرة كما خسر نهائي كأس ألمانيا 3 مرات متتالية أعوام 2014 و2015 و2016.
وتألق رويس مع دورتموند وكان المرشح الأول لقيادة تشكيلة منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم 2014 ولكنه ابتعد للإصابة ولكن اللافت أن المانشافت حقق لقب كأس العالم في تلك النسخة في غيابه.