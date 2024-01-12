غوارديولا يكشف موقف هالاند ودي بروين من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل
قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن هداف الفريق إرلينغ هالاند لن يشارك في مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غدا السبت، بينما قد يلعب كيفن دي بروين أساسيا لأول مرة هذا الموسم.
ويتقاسم هالاند صدارة هدافي الدوري مع محمد صلاح نجم ليفربول ولكل منهما 14 هدفا سجلها اللاعب النرويجي في 15 مباراة، لكنه غاب عن آخر ثماني مباريات لعبها سيتي في كل المسابقات بسبب إصابة في القدم.
وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "جاك غريليش مريض، نأمل أن يعود اليوم. إرلينغ لن يشارك وجون ستونز لن يشارك. أعتقد أن هذا كل شيء".
لكن الأنباء كانت أفضل فيما يتعلق بدي بروين الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في أول يوم من الموسم أمام بيرنلي، وشارك لأول مرة منذ ذلك الحين عندما نزل بديلا في الفوز على هدرسفيلد تاون بكأس الاتحاد الإنجليزي في السابع من الشهر الجاري.
وبسؤاله عما إذا كان لاعب الوسط قادرا على اللعب أساسيا أمام مضيفه نيوكاسل، قال غوارديولا: "نعم. بناء على ما رأيته بالأمس، أشعر بحالة جيدة جدا، لقد كان نشيطا وقدم أداء أفضل في الدقائق التي شارك فيها مقارنة بالحصص التدريبية التي سبقت مباراة هدرسفيلد".
وأضاف: "إنه يتحسن الآن وحظي بإجازة لبضعة أيام بعد هذه المباراة، ويمكنه التدريب في أبوظبي ليرفع مستواه استعدادا للأشهر المقبلة".
ويحتل سيتي المركز الثالث في الترتيب بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، لكن تتبقى له مباراة مؤجلة، ويعتقد المدرب أن حظوظ فريقه في الفوز بالدوري للمرة الرابعة على التوالي لا تزال قائمة.
وقال المدرب: "حاليا، نعم. كم عدد النقاط المتاحة؟ 18 أو 19 مباراة.. لذا بالطبع الأمر ممكن حسابيا. هل هذا واقعي؟ في الوقت الحالي، لا يزال الطريق طويلا لذا لا أعرف. سأجيب على هذا السؤال عندما نكون على بعد ست أو سبع مباريات من النهاية".