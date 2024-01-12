غوارديولا يكشف موقف هالاند ودي بروين من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

ويتقاسم هالاند صدارة هدافي الدوري مع محمد صلاح نجم ليفربول ولكل منهما 14 هدفا سجلها اللاعب النرويجي في 15 مباراة، لكنه غاب عن آخر ثماني مباريات لعبها سيتي في كل المسابقات بسبب إصابة في القدم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "جاك غريليش مريض، نأمل أن يعود اليوم. إرلينغ لن يشارك وجون ستونز لن يشارك. أعتقد أن هذا كل شيء".

لكن الأنباء كانت أفضل فيما يتعلق بدي بروين الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في أول يوم من الموسم أمام بيرنلي، وشارك لأول مرة منذ ذلك الحين عندما نزل بديلا في الفوز على هدرسفيلد تاون بكأس الاتحاد الإنجليزي في السابع من الشهر الجاري.