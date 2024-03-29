تفاصيل مثيرة.. مفاجآت جديدة في عقد زياد كمال مع الزمالك

ويحق لنادي إنبي بيع اللاعب بعد الموسم الأول مقابل حصول الزمالك على 20% وفي الموسم الثاني يحصل الزمالك على 30%.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن كل هذه التفاصيل غير صحيحة، والزمالك بالفعل تعاقد مع زياد كمال من إنبي مقابل 30 مليون جنيه على سبيل الإعارة موسمين ونصف.

وتابع أن الزمالك يحق له تحديد مصير زياد كمال طوال مدة التعاقد، بالإضافة إلى حال تلقي نادي إنبي أيَّ عرض من قبل أي نادٍ آخر بشكل رسمي.

وأضاف أنه في حالة تقديم أي نادٍ عرضًا رسميًا لنادي إنبي بشأن زياد كمال لابد أن يخطر الزمالك بشكل رسمي.

وأتم أن الزمالك وضع بندًا أنه في حال رغبته في الحصول على خدمات زياد بشكل نهائي وفي حال وجود عرض من نادٍ آخر للاعب يدفع الأبيض 500 ألف جنيه فقط زيادة عن العرض المقدم.