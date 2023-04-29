الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا
يلاقي نادي الهلال السعودي منافسه أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم السبت.
وتقام المباراة اليوم السبت على استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة على قناة beIN Sports AFC HD بتعليق عصام الشوالي، وAbu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق محمد حسين اضرضور، وDubai Sports Asia 1 HD بتعليق أحمد الشحي.
كما تنقل المباراة على قناة Alkass Nine HD بتعليق سمير المعيرفي، وقناة SSC EXTRA 1 HD بتعليق عيسى الحربين، وSSC1 HD بتعليق فهد العتيبي.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، السبت المقبل، على ملعب سايتاما 2002.
وتقابل الهلال وأوراوا ريد دياموندز في نهائيين بدوري أبطال آسيا، وكان الأول عام 2017 حيث تعادلا 1/1 في الذهاب وفاز أوراوا 1/0 في الإياب.
ثم تقابلا في 2019 وفاز الهلال 1/0 ذهابا ثم 2/0 إيابا.
ويسعى الهلال للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، في حين أحرز أوراوا ريد دياموندز اللقب مرتين من قبل، عامي 2007 و2017.
والهلال أكثر ناد تتويجا بدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب، وجاءت ألقاب الزعيم أعوام: 1992 و2000 و2019 و2021.
وهذه خامس مرة يصل فيها الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا بالنظام الجديد، حيث خاض النهائي في نسخ: 2014 و2017 و2019 و2021.
والمهاجم النيجيري أوديون إيغالو هو هداف الهلال في النسخة الحالية بدوري أبطال آسيا برصيد 7 أهداف، مقابل 6 أهداف ليوسوكي ماتسوو هداف أوراوا ريد دياموندز، علما أن هداف المسابقة هو ايدميلسون جونيور من الدحيل وسجل 8 أهداف.