الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

كما تنقل المباراة على قناة Alkass Nine HD بتعليق سمير المعيرفي، وقناة SSC EXTRA 1 HD بتعليق عيسى الحربين، وSSC1 HD بتعليق فهد العتيبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، السبت المقبل، على ملعب سايتاما 2002.

وتقابل الهلال وأوراوا ريد دياموندز في نهائيين بدوري أبطال آسيا، وكان الأول عام 2017 حيث تعادلا 1/1 في الذهاب وفاز أوراوا 1/0 في الإياب.

ثم تقابلا في 2019 وفاز الهلال 1/0 ذهابا ثم 2/0 إيابا.