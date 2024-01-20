صلاح قد يلعب لناد سعودي "غير الاتحاد"
كشف الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس عن آخر التطورات الخاصة بالصفقات التي يستهدف الدوري السعودي إبرامها في ميركاتو صيف 2024، مؤكدا أنها للثنائي البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، والدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.
وقال بن جاكوبس، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، إنه تم رصد ميزانية تقدر بملياري جنيه إسترليني تعد في السعودية لإنفاقها في ميركاتو صيف 2024، تشمل رسوم الانتقال والأجور وتكاليف الوكلاء.
وأضاف: "قد يُمنح نادي الهلال أولوية التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، بدلا من الاتحاد؛ وذلك بعد فشل (العميد) في إتمام الصفقة خلال الصيف الماضي".
وحاول نادي الاتحاد على مدار فترة الانتقالات الصيفية الماضية ضم محمد صلاح لكن اللاعب ونادي ليفربول رفضا إتمام الصفقة.
وأوضح التقرير: "انتقال صلاح إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل ليس مضمونًا بأي حال من الأحوال، ولكن هناك شعورا بأنه سيذهب في النهاية إلى دوري روشن، ولكن صيف 2024 ليس أمرًا مسلمًا به".
وأشار التقرير: "الهلال والنصر يهتمان أيضا بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين".
وشدد على أن "الناديين تواصلا مع اللاعب بالفعل، ويتوقع أن يجتاز العرض المقدم لمانشستر سيتي 100 مليون جنيه إسترليني".
وانتقل صلاح، البالغ 31 عامًا، إلى ليفربول في صيف 2017 حيث قدرت الصفقة بـ 42 مليون يورو.
وأصبح صلاح أحد أهم لاعبي ليفربول في حقبة المدرب الألماني يورغن كلوب، ليشارك في 332 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 204 أهداف وصنع 88 هدفًا.
النجم المصري يرتبط بعقد مع نادي ليفربول حتى صيف 2025، حيث انتشرت تقارير بريطانية عن رغبة النادي الإنجليزي في تجديد عقد اللاعب لفترة أخرى.
ويتواجد صلاح حاليًا مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث تعرض لإصابة ستبعده عن المباراتين المقبلتين، بينما يستعد "الفراعنة" لمواجهة منتخب الرأس الأخضر مساء الإثنين المقبل.