صلاح قد يلعب لناد سعودي "غير الاتحاد"

كشف الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس عن آخر التطورات الخاصة بالصفقات التي يستهدف الدوري السعودي إبرامها في ميركاتو صيف 2024، مؤكدا أنها للثنائي البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، والدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وقال بن جاكوبس، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، إنه تم رصد ميزانية تقدر بملياري جنيه إسترليني تعد في السعودية لإنفاقها في ميركاتو صيف 2024، تشمل رسوم الانتقال والأجور وتكاليف الوكلاء.

وأضاف: "قد يُمنح نادي الهلال أولوية التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، بدلا من الاتحاد؛ وذلك بعد فشل (العميد) في إتمام الصفقة خلال الصيف الماضي".