جيسوس يستعد لمواجهة النصر بهذا الإجراء السريع
اتخذ البرتغالي جورج جيسوس، مدرب الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024، قرارًا حاسمًا بشأن فريقه قبل المواجهة الحاسمة والختامية للموسم الحالي لحساب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر الجمعة المقبل.
وعقب المباراة التي فاز فيها الهلال أمام الوحدة، (2 ـ 1)، قرَّر جيسوس عدم منح لاعبيه أي وقت للراحة بعد العودة إلى العاصمة الرياض من أجل التركيز كليًّا على مواجهة النصر في النهائي، وذلك بهدف التتويج بلقب كأس الملك، والصعود على منصة التتويج للمرة الثالثة خلال الموسم الجاري بعد لقبي كأس السوبر ودوري روشن.
وأنهت كتيبة المدرب البرتغالي، مساء الاثنين، سباق الدوري بنجاح، فبعد تحقيق اللقب رسميًّا قبل 3 جولات من النهاية، تمكن الهلال من حسم المسابقة دون أن يتلقى خسارة واحدة حيث جمع 96 نقطة من 31 فوزًا و3 تعادلات كما سجل 102 هدف بمعدل 3 أهداف في كل مباراة.
ورفض جيسوس منح اللاعبين إجازة بعد مواجهة الوحدة وذلك لضمان الجاهزية التامة للنهائي الذي سيجمع الهلال بالفريق الوحيد الذي كان ندًا قويًّا له هذا الموسم وهو النصر.
ويلتقي الهلال والنصر يوم الجمعة الـ31 من مايو الجاري، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة من أجل المنافسة على الظفر بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.