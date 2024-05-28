جيسوس يستعد لمواجهة النصر بهذا الإجراء السريع

وأنهت كتيبة المدرب البرتغالي، مساء الاثنين، سباق الدوري بنجاح، فبعد تحقيق اللقب رسميًّا قبل 3 جولات من النهاية، تمكن الهلال من حسم المسابقة دون أن يتلقى خسارة واحدة حيث جمع 96 نقطة من 31 فوزًا و3 تعادلات كما سجل 102 هدف بمعدل 3 أهداف في كل مباراة.

ورفض جيسوس منح اللاعبين إجازة بعد مواجهة الوحدة وذلك لضمان الجاهزية التامة للنهائي الذي سيجمع الهلال بالفريق الوحيد الذي كان ندًا قويًّا له هذا الموسم وهو النصر.

ويلتقي الهلال والنصر يوم الجمعة الـ31 من مايو الجاري، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة من أجل المنافسة على الظفر بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.