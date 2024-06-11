سعيا لحصد الميداليات.. لماذا يستعين رياضيون أولمبيون بتكنولوجيا لمرضى السكري؟

يستعين بعض الرياضيين الأولمبيين بأداة جديدة يأملون أن تعزز فرصهم في الفوز بميدالية في أولمبياد باريس، وهي أجهزة صغيرة تلتصق بالجلد لقياس سكر الدم.

وتبلغ قيمة سوق هذه الأجهزة، المخصصة لمرضى السكري، مليارات الدولارات سنويا.

ويسعى المصنعون للتوسع في قطاع الرياضة والصحة، حيث قد يطلق أبرز الرياضيين التوجهات الجديدة.