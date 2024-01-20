شيانتيك تخسر أمام نوسكوفا وتودّع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

ودَّعت إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميًا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم السبت، بعد خسارتها 3/6 و6/3 و6/4 أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا في الدور الثالث لتفشل مساعيها لإحراز لقبها الأول في ملبورن بارك ولقبها الخامس في البطولات الأربع الكبرى.

وعانت اللاعبة البولندية، التي اعتادت تجاوز المنافسين بنتائج سهلة مثل 6/0، من صعوبات في ملبورن، حيث خاضت شوطًا فاصلاً في المجموعة الأولى في مباراتها الافتتاحية ضد صوفيا كينين قبل أن تُضطر للعودة عقب كسر إرسالها مرتين في المجموعة الثالثة لتفوز على دانييلي كولينز في مباراتها الأخيرة.

وظهرت نوسكوفا، البالغة من العمر 19 عامًا، كمنافسة صعبة في الدور الثالث بعد أن حققت 3 انتصارات على اللاعبات العشر الأوائل، لكن شيانتيك بدت في حالة مزاجية لا تسمح لها بالانجرار إلى معركة قوية أخرى حيث كسرت إرسال منافستها في الشوط السادس، وحافظت على تقدمها حتى حسمت المجموعة الأولى لصالحها.