شيانتيك تخسر أمام نوسكوفا وتودّع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
ودَّعت إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميًا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم السبت، بعد خسارتها 3/6 و6/3 و6/4 أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا في الدور الثالث لتفشل مساعيها لإحراز لقبها الأول في ملبورن بارك ولقبها الخامس في البطولات الأربع الكبرى.
وعانت اللاعبة البولندية، التي اعتادت تجاوز المنافسين بنتائج سهلة مثل 6/0، من صعوبات في ملبورن، حيث خاضت شوطًا فاصلاً في المجموعة الأولى في مباراتها الافتتاحية ضد صوفيا كينين قبل أن تُضطر للعودة عقب كسر إرسالها مرتين في المجموعة الثالثة لتفوز على دانييلي كولينز في مباراتها الأخيرة.
وظهرت نوسكوفا، البالغة من العمر 19 عامًا، كمنافسة صعبة في الدور الثالث بعد أن حققت 3 انتصارات على اللاعبات العشر الأوائل، لكن شيانتيك بدت في حالة مزاجية لا تسمح لها بالانجرار إلى معركة قوية أخرى حيث كسرت إرسال منافستها في الشوط السادس، وحافظت على تقدمها حتى حسمت المجموعة الأولى لصالحها.
ولم يتراجع الحماس لدى اللاعبة البالغة من العمر 22 عامًا بعد فوزها بالمجموعة الأولى، ووضعت نوسكوفا، التي تشارك لأول مرة في ملبورن بارك، في مواقف غير مريحة بالمجموعة الثانية من خلال إطلاق ضربات أمامية قوية وتوجيه بعض الكرات إلى الزوايا.
لكن اللاعبة التشيكية صمدت، وردت ببعض الضربات القوية، وكسرت إرسال منافستها لتتعادل قبل أن تزيد الضغط على منافستها الفائزة بأربعة ألقاب كبرى لتتقدم 2/1 في المجموعة الفاصلة.
وبدا أن شيانتيك قد تماسكت خلال فترة توقف قصيرة في المباراة حيث عالج الأطباء مشجعًا مريضًا بين الجماهير وكسرت إرسال منافستها، لكن نوسكوفا لم تتراجع، ونجحت في التقدم مرة أخرى لتنهي المباراة بإرسالها، وتحقق مفاجأة كبيرة.
وبهذا أصبحت نوسكوفا أول لاعبة شابة في العقد الثاني من العمر تهزم المصنفة الأولى عالميًا في أستراليا المفتوحة منذ فوز الفرنسية أميلي موريسمو على الأمريكية لينزي دافنبورت في 1999.
وقالت نوسكوفا بعد الفوز: "لا أجد الكلمات للتعبير. كنت أعرف أنها ستكون مباراة رائعة في مواجهة المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة من هذا القبيل، لكنني فعلاً لم أتصور نهايتها بهذه الصورة".
وأضافت اللاعبة الفائزة التي بكت تأثرًا: "أنا حقًا سعيدة بتجاوز هذا الدور".