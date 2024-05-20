أرتيتا: هذا ما سيفعله آرسنال حتى يتوج بالدوري الإنجليزي

وطارد آرسنال منافسه مانشستر سيتي طوال الموسم حتى الجولة الأخيرة، لكنه اضطر للموسم الثاني على التوالي للاكتفاء بمركز وصيف البطل رغم فوزه 2-1 على إيفرتون أمس الأحد.

وكاد أن يصبح آرسنال أول فريق في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز باللقب في الجولة الأخيرة بعد أن بدء الموسم بعيدا عن الصدارة، لكن أرتيتا قال إن النادي لا ينبغي أن يكون راضيا رغم فخره بلاعبيه الذين كانوا قريبين للغاية من سيتي.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين "لقد قام لاعبو آرسنال بعمل رائع وقدموا أقصى ما لديهم لمحاولة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. لسوء الحظ افتقدنا أشياء قليلة ولم نتمكن من الفوز باللقب الذي أردناها لأنه يمكنك أن تشعر أنهم كانوا يسعون له بشدة".

وفي حديثه أمام الجماهير بعد مباراة إيفرتون على ملعب الإمارات، تعهد أرتيتا الذي كان مساعد بيب غوارديولا في تدريب سيتي لمدة أربع سنوات قبل أن يقود فريقه السابق أرسنال، بمواصلة الضغط والفوز باللقب.

وأضاف في هذا الشأن، عندما قال للصحفيين في وقت لاحق إنه لا يستطيع تحديد متى قد يأتي ذلك ولكن هناك رغبة شديدة في تحقيق اللقب، قائلا: "نحن نسير على المسار الصحيح الآن، لذلك نحن بحاجة حقا إلى بذل المزيد من الجهود لأننا نريد المزيد حقا".

وقال المدرب الإسباني إن فريقه يجب أن يشعر بالفخر أيضا لأن كان ينافس سيتي الذي وصفه بأنه "أفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق".

وفاز سيتي على ضيفه وست هام يونايتد 3-1 أمس ليحقق لقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي في رقم قياسي غير مسبوق.