كريستيانو رونالدو يضع بصمته في جدار مشاهير البوليفارد

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وهو يضع بصمته في جدار المشاهير في بوليفارد رياض سيتي بالسعودية.

وتتضمن منطقة بوليفارد رياض سيتي "حائط الشهرة ‏Wall of fame"، المخصَّص لتوثيق الفنانين المشاركين في موسم الرياض حضورهم فعالياته بوضع بصمتهم على الجدار الطيني بعد الانتهاء من الظهور في الفقرة المخصَّصة لهم.

وتواجد رونالدو أمس في النزال المثير الذي أقيم بين الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري، في السعودية.