كريستيانو رونالدو يضع بصمته في جدار مشاهير البوليفارد
نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وهو يضع بصمته في جدار المشاهير في بوليفارد رياض سيتي بالسعودية.
وتتضمن منطقة بوليفارد رياض سيتي "حائط الشهرة Wall of fame"، المخصَّص لتوثيق الفنانين المشاركين في موسم الرياض حضورهم فعالياته بوضع بصمتهم على الجدار الطيني بعد الانتهاء من الظهور في الفقرة المخصَّصة لهم.
وتواجد رونالدو أمس في النزال المثير الذي أقيم بين الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري، في السعودية.
وبهذا ينضم رونالدو، إلى النجوم الذين وضعوا بصماتهم على جدار الشهرة ومنهم: شاروخان، وماجد المهندس، ويحيي الفخراني، وإليسا، وأنغام، ومحمد هنيدي، وبيومي فؤاد، ومحمد عبده، ومحمد حماقي، وراشد الماجد، وتامر حسني، والشاب خالد.. وغيرهم.
وبالنقاط وبفارق ضئيل جدًّا فاز أولكسندر أوسيك على تايسون فيوري ليتوج بطلًا للعالم لوزن الثقيل بلا منازع.
وأصبح أوسيك (37 عامًا) أول ملاكم يحمل جميع الأحزمة والألقاب الأربعة الرئيسة لوزن الثقيل في آن واحد، وأول بطل للعالم بلا منازع منذ نهاية حقبة لينوكس لويس في أبريل 2000.
وتفوق أوسيك في الجولات الأولى قبل أن يستعيد فيوري إيقاعه في الجولة الرابعة ويقدم بعض الأداء الاستعراضي، عندما لاحق أوسيك بتوجيه لكمات قوية إلى جسده، لكن الملاكم الأوكراني قاوم بتوجيه العديد من اللكمات الموجعة للتذكير بمدى قوته.
من ناحية أخرى، يتصدر رونالدو حاليًّا ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 33 هدفًا بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه.
وبشكل عام، سجل رونالدو 62 هدفًا في 66 مباراة مع النصر بكل البطولات.