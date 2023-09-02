هالاند يحقق رقما قياسيا بعد تسجيله "هاتريك" في مباراة مانشستر سيتي وفولهام
حقق النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، رقما قياسيا تاريخيا بعد الثلاثية التي أحرزها في شباك نظيره فولهام، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم سيتي أولًا عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 31، ثم تعادل لفولهام تيم ريم في الدقيقة 33، وأعاد ناثان أكي السيتي للمقدمة بهدف ثانٍ في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، سجل هالاند الهدف الثالث مع الدقيقة 58، ليصبح أسرع لاعب في التاريخ يسجل 42 هدفا في البريميرليغ، خلال 39 مباراة فقط، متفوقا على رقم آندي كول وآلان شيرار (40 هدفا خلال 45 مباراة).
ثم أضاف هالاند الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي، من ضربة جزاء في الدقيقة 70.
وفي الدقيقة 90 سجل الهدف الثالث له والخامس للسيتي.
كما وصل النجم النرويجي للمساهمة رقم 50 له (42 هدفا - صناعة 9) خلال 39 لقاء دوري فقط، محطمًا رقم أندرو كول (43 مباراة) ليصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري يصل للمساهمة رقم 50 في التاريخ.
ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ5 أهداف، ويأتي خلف بريان مبيومو، لاعب برينتفورد، ثم سونغ هيونغ مين، ولكل منهما 3 أهداف.
ويسعى مانشستر سيتي صاحب العلامة الكاملة من 3 مباريات إلى تحقيق 9 نقاط، لمواصلة انتصاراته من أجل تصدر الدوري الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي.