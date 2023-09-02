هالاند يحقق رقما قياسيا بعد تسجيله "هاتريك" في مباراة مانشستر سيتي وفولهام

حقق النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، رقما قياسيا تاريخيا بعد الثلاثية التي أحرزها في شباك نظيره فولهام، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم سيتي أولًا عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 31، ثم تعادل لفولهام تيم ريم في الدقيقة 33، وأعاد ناثان أكي السيتي للمقدمة بهدف ثانٍ في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، سجل هالاند الهدف الثالث مع الدقيقة 58، ليصبح أسرع لاعب في التاريخ يسجل 42 هدفا في البريميرليغ، خلال 39 مباراة فقط، متفوقا على رقم آندي كول وآلان شيرار (40 هدفا خلال 45 مباراة).

ثم أضاف هالاند الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي، من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 90 سجل الهدف الثالث له والخامس للسيتي.