"النشرة الحمراء".. اعتقال نجم هولندا في دبي لتهريبه الكوكايين

قال ممثلو الإدعاء الهولنديون في ساعة متأخرة أمس الأربعاء إن كوينسي بروميس مهاجم سبارتاك موسكو اعتقل في دبي بناء على طلب من هولندا إثر الحكم عليه الشهر الماضي بالسجن ست سنوات غيابيًّا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأضاف ممثلو الإدعاء أن هولندا ستطلب تسليم الدولي الهولندي السابق (32 عامًا).

ولم يحضر بروميس جلسات الاستماع في المحكمة في قضيته في أمستردام، ولم يكن من المتوقع أن يعود إلى هولندا في المستقبل القريب.

وقال ممثلو الإدعاء إن بروميس اعتقل من خلال ما يسمى بالنشرة الحمراء، وهو طلب عالمي إلى سلطات تنفيذ القانون لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتًا في انتظار تسليمه.

وقالت محكمة أمستردام الشهر الماضي إن بروميس متورط بشكل مباشر في شحن 1360 كيلوغرامًا من الكوكايين من البرازيل عبر ميناء أنتويرب ببلجيكا إلى هولندا في شحنتين في عام 2020.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة هولندية غيابيًّا بحبس بروميس (32 عامًا) مهاجم أياكس وإشبيلية السابق 18 شهرًا بسبب اعتداء يتعلق بشجار في 2020 إذ طعن أحد أقاربه في ركبته.

ونفى بروميس كل الاتهامات وتقدم باستئناف ضد الحكم في القضيتين.