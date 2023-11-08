إقالة نونو سانتو من تدريب نادي الاتحاد السعودي
أعلن نادي الاتحاد السعودي إقالة البرتغالي نونو سانتو، بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.
وتلقى الاتحاد أول هزيمة قارية له هذا الموسم أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون ردٍ، في مجموعات دوري أبطال آسيا.
وأصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا قال فيه إنه أنهى العلاقة التعاقدية مع سانتو، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.
وقال النادي في بيان رسمي: "يعلن نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول".
وأضاف: "سيتولى المدرب المساعد حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة لحين إنهاء التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره".
وجاءت إقالة سانتو بسبب تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات في الموسم الجاري، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في آخر 7 مباريات بالدوري ودوري أبطال آسيا.
يذكر أن موقع "ريليفو" الإسباني قد كشف في وقت سابق عن نشوب شجار حادٍ بين الفرنسي كريم بنزيما ومدرب نادي الاتحاد السعودي، البرتغالي نونو سانتو، عقب مباراة الفريق أمام القوة الجوية العراقي، في دوري أبطال آسيا.
وتوقف رصيد الفريق السعودي عند النقطة 9 في صدارة المجموعة بعد مرور 4 جولات.
وقالت الصحيفة، في تقرر لها، اليوم الثلاثاء: "وقع شجار قوي بين كريم بنزيما ونونو سانتو في غرفة ملابس الاتحاد بعد مباراة القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا".
وأضاف التقرير: "انفعل سانتو على بنزيما، وتبادلا الصراخ على بعضهما أمام الجميع بعبارات مهينة تجاوزت الحدود".