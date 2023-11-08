إقالة نونو سانتو من تدريب نادي الاتحاد السعودي

وتلقى الاتحاد أول هزيمة قارية له هذا الموسم أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون ردٍ، في مجموعات دوري أبطال آسيا.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا قال فيه إنه أنهى العلاقة التعاقدية مع سانتو، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وقال النادي في بيان رسمي: "يعلن نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول".

وأضاف: "سيتولى المدرب المساعد حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة لحين إنهاء التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره".