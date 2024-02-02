عبدالسند يمامة يبرر اقتراحه تحويل 20% من راتب محمد صلاح (فيديو)

أثار عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق في مصر الجدل؛ بعدما اقترح إلزام العاملين المصريين خارج البلاد، بمن فيهم محمد صلاح نجم ليفربول بتحويل 20% من رواتبهم الشهرية لمساعدة بلادهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية.

واقترح يمامة إعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر بالدولار، ترد إلى أسرهم بالجنيه المصري.

وبعدما تعرض لهجوم وانتقادات بسبب هذا الاقتراح رد يمامة وقال في تصريحات تلفزيونية: "بوصفي رئيس الحزب المعارض في مصر من واجبي أن أقترح الحلول لإنقاذ الاقتصاد".

وأكد أنه لو وصل للرئاسة لفرض اقتراحه على المصريين في الخارج بلا استثناء.