عبدالسند يمامة يبرر اقتراحه تحويل 20% من راتب محمد صلاح (فيديو)
أثار عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق في مصر الجدل؛ بعدما اقترح إلزام العاملين المصريين خارج البلاد، بمن فيهم محمد صلاح نجم ليفربول بتحويل 20% من رواتبهم الشهرية لمساعدة بلادهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية.
واقترح يمامة إعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر بالدولار، ترد إلى أسرهم بالجنيه المصري.
وبعدما تعرض لهجوم وانتقادات بسبب هذا الاقتراح رد يمامة وقال في تصريحات تلفزيونية: "بوصفي رئيس الحزب المعارض في مصر من واجبي أن أقترح الحلول لإنقاذ الاقتصاد".
وأكد أنه لو وصل للرئاسة لفرض اقتراحه على المصريين في الخارج بلا استثناء.
وأضاف: "ابني وزوجته شغالين في مايكروسوفت ويحصلوا على راتب كبير جدا".
وبسؤاله إن كان ابنه سيوافق على تحويل 20% من راتبه لمساعدة بلاده أجاب: "القانون فيه عنصر الإلزام والجزاء".
وفي سبتمبر الماضي نقلت صحيفة "غارديان" أن محمد صلاح يكسب ما لا يقل عن مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.
وكان محمد صلاح البالغ من العمر 31 عاما قد جدد عقده مع ليفربول في يوليو 2022 حتى يونيو 2025.
ووفقا لشبكة "talksport"، فإن أجر محمد صلاح قد يصل إلى 127 مليون جنيه إسترليني سنويًا حال انتقاله إلى السعودية.