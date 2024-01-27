غضب عارم من تشافي بعد إلغاء ضربة جزاء (فيديو)

دخل تشافي هيرنانديز في حالة غضب عارمة بعدما ألغى حكم المباراة ركلة جزاء احتسبها في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني لمواجهة برشلونة وفياريال، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ22 للدوري الإسباني.

وحقق فياريال، فوزا كبيرا على مضيفه برشلونة بنتيجة (5-3)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري الإسباني.