غضب عارم من تشافي بعد إلغاء ضربة جزاء (فيديو)
دخل تشافي هيرنانديز في حالة غضب عارمة بعدما ألغى حكم المباراة ركلة جزاء احتسبها في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني لمواجهة برشلونة وفياريال، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ22 للدوري الإسباني.
وحقق فياريال، فوزا كبيرا على مضيفه برشلونة بنتيجة (5-3)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الدوري الإسباني.
وسجل لبرشلونة، إلكاي غوندوغان، بيدري، وإيريك بايلي (هدف عكسي)، في الدقائق 60 و68 و71، بينما سجل لفياريال جيرارد مورينو، إلياس أخوماش، وجونسالو جيديش وسورلوث وموراليس في الدقائق 41، و54 و84 و(90+9) و(90+12).
ومع الدقائق الأخيرة احتسب حكم المباراة ركلة حرة بعدما لمست الكرة يد لاعب فياريال، ليلجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو "VAR" ليقرر بعد رؤيتها إلغاءها.
وقام تشافي بالنظر إلى الكاميرا الناقلة للمباراة بعد أن ألغى الحكم ركلة الجزاء وقال: "هذا عار.. هذا عار".
واشتكى برشلونة الفترة الماضية من التحكيم وضغط ريال مدريد على الحكام بمهاجمتهم في قناته الفضائية؛ ما استدعى خوان لابورتا، رئيس النادي، لتقديم شكوى رسمية ضد الحكام.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بينما رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر.