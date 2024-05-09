كارثة أخرى.. خطأ فادح ارتكبه حكم مباراة ريال مدريد وبايرن في "الهدف الشبح"

شهدت المباراة التي جمعت فريقي بايرن ميونخ وريال مدريد، مساء الأربعاء، في قبل نهائي دوري أبطال أوربا، خطأ كارثيا آخر لم يلحظه البعض تسبب فيه الحكم البولندي سيمون مارشينياك.

وخسر بايرن ميونخ 2-1 في غضون 3 دقائق فقط بعد أن كان متقدمًا على ريال مدريد في ملعبه "سانتياغو برنابيو" بهدف نظيف.

وأحرز دي ليخت هدفا لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 90+13، ولكن بعد رفع الحكم المساعد للراية، وإطلاق حكم الساحة البولندي سيمون مارشينياك للصافرة، نظرًا لوجود حالة تسلل ضد نصير مزراوي، قبل أن تكشف الإعادة التلفزيونية عدم وجود تسلل.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 2-1 قبل الكرة المثيرة للجدل.