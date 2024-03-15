تغريدة إعلامي سعودي تثير جدلا حول علاقة بنزيما والاتحاد

لكن بنزيما رد على ذلك بالقول: "لا توجد مشكلة مع غالاردو، أنا سعيد جداً في الاتحاد وكل ما ذكر في الفترة السابقة كذب وغير صحيح".

وأضاف: "كل ما أُشيع عن رغبتي بالعودة إلى أوروبا ومغادرة صفوف الاتحاد كذب".

ولعب بنزيما، البالغ من العمر 36 عاما، مع الاتحاد 23 مباراة، سجل فيها 12 هدفا، وصنع سبعة.

وغاب بنزيما عن المشاركة مع الاتحاد في الفترة الماضية بسبب الإصابة، ولم يُشارك أمام الهلال في آخر ثلاث مواجهات في الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.

وانضم بنزيما للاتحاد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد رفضه التجديد مع ريال مدريد.

وينتهي عقد بنزيما مع الاتحاد في يونيو 2026.