تغريدة إعلامي سعودي تثير جدلا حول علاقة بنزيما والاتحاد
أثار الإعلامي محمد البكيري الجدل حول علاقة المهاجم كريم بنزيما وناديه الاتحاد.
وشارك محمد البكيري تغريدة على حسابه في منصة "X" جاء فيها: "من المُحتمل مغادرة المهاجم الفرنسي لناديه بالصيف القادم والانتقال الى ناد محلي آخر".
ورد البكيري: "الباب (الفرنسي) اللي يجيك منه الريح.. سدة واستريح، واضح أن المسألة ليست إصابة".
وارتبط بنزيما بمغادرة الاتحاد في السوق الشتوي الماضي، وتردد أن علاقته مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو ليست جيدة .
لكن بنزيما رد على ذلك بالقول: "لا توجد مشكلة مع غالاردو، أنا سعيد جداً في الاتحاد وكل ما ذكر في الفترة السابقة كذب وغير صحيح".
وأضاف: "كل ما أُشيع عن رغبتي بالعودة إلى أوروبا ومغادرة صفوف الاتحاد كذب".
ولعب بنزيما، البالغ من العمر 36 عاما، مع الاتحاد 23 مباراة، سجل فيها 12 هدفا، وصنع سبعة.
وغاب بنزيما عن المشاركة مع الاتحاد في الفترة الماضية بسبب الإصابة، ولم يُشارك أمام الهلال في آخر ثلاث مواجهات في الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.
وانضم بنزيما للاتحاد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد رفضه التجديد مع ريال مدريد.
وينتهي عقد بنزيما مع الاتحاد في يونيو 2026.