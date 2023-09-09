سالم الدوسري يلتقط "سيلفي" طريف مع مشجع اقتحم ملعب مباراة السعودية وكوستاريكا (فيديو)

التقط سالم الدوسري، نجم الهلال والمنتخب السعودي، صورة طريفة مع مشجع اقتحم الملعب مع نهاية مباراة السعودية ضد كوستاريكا.

وفي أول ظهور للمدرب روبرتو مانشيني، سقط منتخب السعودية أمام كوستاريكا بنتيجة 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما، مساء الجمعة، على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل خلال فترة التوقف الحالية.

وخلال نهاية المباراة اقتحم مشجع الملعب واتجه صوب سالم الدوسري، الذي طلب منه التقاط صورة "سيلفي" سويا، ولكن خلال إخراج هاتفه كان المنظمون حول الملعب قد أمسكوا به وحاولوا إخراجه، لكن النجم السعودي التقط الهاتف من المشجع وقام بالتقاط صورة معه.