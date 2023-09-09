سالم الدوسري يلتقط "سيلفي" طريف مع مشجع اقتحم ملعب مباراة السعودية وكوستاريكا (فيديو)
التقط سالم الدوسري، نجم الهلال والمنتخب السعودي، صورة طريفة مع مشجع اقتحم الملعب مع نهاية مباراة السعودية ضد كوستاريكا.
وفي أول ظهور للمدرب روبرتو مانشيني، سقط منتخب السعودية أمام كوستاريكا بنتيجة 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما، مساء الجمعة، على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل خلال فترة التوقف الحالية.
وخلال نهاية المباراة اقتحم مشجع الملعب واتجه صوب سالم الدوسري، الذي طلب منه التقاط صورة "سيلفي" سويا، ولكن خلال إخراج هاتفه كان المنظمون حول الملعب قد أمسكوا به وحاولوا إخراجه، لكن النجم السعودي التقط الهاتف من المشجع وقام بالتقاط صورة معه.
وظهرت الصورة بشكل طريف عقب تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بدا المشجع وهو يحاول الابتعاد عن رجال الأمن.
وتقدمت كوستاريكا بهدفين في الدقيقتين 12 و32 عن طريق فرانشيسكو كالفو ومانفريد أوغالدي.
وقلصت السعودية الفارق في الدقيقة 68 بهدف عن طريق علي البليهي، ثم سجل راندال ليال الهدف الثالث لكوستاريكا في الدقيقة 89.
ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في بطولة كأس آسيا والمقرر إقامتها في الفترة بين 12 يناير وحتى 10 فبراير من العام المقبل.
ويقع الأخضر السعودي في المجموعة السادسة التي تضم عمان، قيرغيزستان، وتايلاند.