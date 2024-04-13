اتحاد العاصمة يحطم رقما قياسيا في كأس الجزائر

واحتفى نادي الاتحاد عبر الصفحة الرسمية للنادي العاصمي، بما اعتبره إنجازا غير مسبوق ذلك أن أكبر حصيلة من الأهداف طيلة مسابقة الكأس تعود إلى موسم 1963/1964، حينما نجح الاتحاد في تسجيل 19 هدفا.

وسيكون اتحاد العاصمة أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي، في ربع النهائي حينما يلاقي هذا الثلاثاء اتحاد بسكرة.

وسبق لاتحاد العاصمة الذي تأهل الأسبوع الماضي لنصف نهائي كأس الكنفدرالية، التتويج بكأس الجزائر في 8 مناسبات، وذلك سنوات 1981، 1988، 1997، 1999، 2001، 2003، 2004،2013.