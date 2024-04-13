اتحاد العاصمة يحطم رقما قياسيا في كأس الجزائر
حقق اتحاد العاصمة الجزائري رقم قياسيا جديدا في مسيرة النادي في كأس الجزائر، وذلك بوصوله عتبة 20 هدفا في رصيده حتى الدور ثمن النهائي للمسابقة:
وتحت قيادة مدربه الإسباني غاريدو، فاز اتحاد العاصمة الفوز بسباعية كاملة دون رد الجمعة، على حساب رائد بوقاعة المنتمي إلى رابطات الهواة، ضمن الدور ثمن نهائي الكأس، ليصل عدد أهدافه في النسخة الحالية إلى 20 هدفا، وهو أعلى رقم في تاريخ النادي على الإطلاق.
واحتفى نادي الاتحاد عبر الصفحة الرسمية للنادي العاصمي، بما اعتبره إنجازا غير مسبوق ذلك أن أكبر حصيلة من الأهداف طيلة مسابقة الكأس تعود إلى موسم 1963/1964، حينما نجح الاتحاد في تسجيل 19 هدفا.
وسيكون اتحاد العاصمة أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي، في ربع النهائي حينما يلاقي هذا الثلاثاء اتحاد بسكرة.
وسبق لاتحاد العاصمة الذي تأهل الأسبوع الماضي لنصف نهائي كأس الكنفدرالية، التتويج بكأس الجزائر في 8 مناسبات، وذلك سنوات 1981، 1988، 1997، 1999، 2001، 2003، 2004،2013.