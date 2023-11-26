ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتجاوز قادش ويتصدر مؤقتا

تصدر ريال مدريد، مؤقتا، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه 3/0 على ضيفه قادش، في الجولة الـ14 من الليغا.

وافتتح المهاجم البرازيلي رودريغو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 14، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.