ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتجاوز قادش ويتصدر مؤقتا
تصدر ريال مدريد، مؤقتا، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه 3/0 على ضيفه قادش، في الجولة الـ14 من الليغا.
وافتتح المهاجم البرازيلي رودريغو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 14، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وعاد رودريغو وسجل الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 64 بطريقة مشابهة للهدف الأول.
واختتم جود بيلينغهام ثلاثية ريال مدريد في الدقيقة 74 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رودريغو.
وصعد ريال مدريد، مؤقتا، إلى صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بنقطة عن جيرونا الذي لعب 13 مباراة.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث وحصد 31 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد برشلونة الرابع لكن من 14 مباراة.
ويستضيف ريال مدريد، يوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، منافسه نابولي الإيطالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وضمن ريال مدريد التأهل إلى دور الـ16 بعدما حصد 12 نقطة من الفوز في أول 4 جولات.
وبعد مواجهة نابولي، يستضيف ريال مدريد منافسه غرناطة في الليغا، ثم يسافر لمواجهة ريال بيتيس.